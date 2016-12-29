0
08:24
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
21:27
Думский коктейль
18:09
«МегаФон» подвел итоги 2016 года в Псковской области
16:34
На улице Пушкина в Пскове открылась предновогодняя ярмарка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:04
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:12
Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня
13:15
Чем запомнится этот год
Еще новости
Экономика

Правительство РФ перейдет в отношениях с регионами к принципу «деньги к потребностям»

Правительство РФ намерено в будущем 2017 году перейти от принципа «деньги к деньгам» к принципу «деньги к потребностям», сообщает газета «Коммерсанъ». На состоявшемся 28 декабря совещании по обеспеченности региональных бюджетов в 2017-2019 годах премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что целевые трансферты должны направляться прежде всего, «исходя из потребностей в развитии региональных отраслей экономики, в социальной сфере, а не просто в регионы, тем более в регионы, которые являются донорами и которые могут за счет собственных средств профинансировать соответствующие мероприятия».

Господдержку регионов в следующем году планируется увеличить на 9% — таким образом, объем финансовой помощи составит около 1,6 трлн руб. Также планируется наращивать дотации на сбалансированность бюджетов - в 2018 году они должны вырасти на 26% (до 129,8 млрд руб.), а в 2019-м - на 8,8% (до 141,2 млрд руб.). Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2017-2019 годах также вырастут - до 614,6 млрд руб. в год против 514,6 млрд руб. в 2016 году.

По итогам 2016 года дефицит консолидированных бюджетов ожидается на уровне 211,8 млрд руб. А в 2019 году он должен составить около 104,4 млрд руб. Кроме того, с 2017 года в заключаемых с Минфином соглашениях получатели дотаций должны взять на себя обязательства по наращиванию экономического потенциала и снижению уровня их дотационности. В случае нарушения условий соглашения субъекту РФ может грозить сокращение дотаций на 2018-2020 годы на 5% (но не более 5% его налоговых и неналоговых доходов за 2017 год).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
29 декабря 2016
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
«МегаФон» подвел итоги 2016 года в Псковской области
28 декабря 2016
«МегаФон» подвел итоги 2016 года в Псковской области
На улице Пушкина в Пскове открылась предновогодняя ярмарка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 декабря 2016
На улице Пушкина в Пскове открылась предновогодняя ярмарка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 декабря 2016
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня
27 декабря 2016
Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня 3
Чем запомнится этот год
27 декабря 2016
Чем запомнится этот год 2
Лукашенко призвал правительство пошевелиться и найти деньги за рубежом
26 декабря 2016
Лукашенко призвал правительство пошевелиться и найти деньги за рубежом 1
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал
26 декабря 2016
Иван Штылин о новом арендаторе «Электрона»: Мы уверены в нем – он хорошо себя зарекомендовал

Идет загрузка...