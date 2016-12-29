Правительство РФ перейдет в отношениях с регионами к принципу «деньги к потребностям»

10:35, 29 декабря 2016, ПАИ

Правительство РФ намерено в будущем 2017 году перейти от принципа «деньги к деньгам» к принципу «деньги к потребностям», сообщает газета «Коммерсанъ». На состоявшемся 28 декабря совещании по обеспеченности региональных бюджетов в 2017-2019 годах премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что целевые трансферты должны направляться прежде всего, «исходя из потребностей в развитии региональных отраслей экономики, в социальной сфере, а не просто в регионы, тем более в регионы, которые являются донорами и которые могут за счет собственных средств профинансировать соответствующие мероприятия».

Господдержку регионов в следующем году планируется увеличить на 9% — таким образом, объем финансовой помощи составит около 1,6 трлн руб. Также планируется наращивать дотации на сбалансированность бюджетов - в 2018 году они должны вырасти на 26% (до 129,8 млрд руб.), а в 2019-м - на 8,8% (до 141,2 млрд руб.). Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2017-2019 годах также вырастут - до 614,6 млрд руб. в год против 514,6 млрд руб. в 2016 году.

По итогам 2016 года дефицит консолидированных бюджетов ожидается на уровне 211,8 млрд руб. А в 2019 году он должен составить около 104,4 млрд руб. Кроме того, с 2017 года в заключаемых с Минфином соглашениях получатели дотаций должны взять на себя обязательства по наращиванию экономического потенциала и снижению уровня их дотационности. В случае нарушения условий соглашения субъекту РФ может грозить сокращение дотаций на 2018-2020 годы на 5% (но не более 5% его налоговых и неналоговых доходов за 2017 год).