В 2017 году псковский ОНФ продолжит контролировать реализацию программы «Доступная среда»

13:11, 29 декабря 2016, ПАИ

В Пскове на площадке регионального отделения Общероссийского народного фронта состоялся круглый стол, на котором обсуждались актуальные вопросы, связанные с реализацией программы «Доступная среда» в регионе. К участию в обсуждении были приглашены руководители управления социальной защиты населения администрации Псковской области, управлений образования администраций области и города Пскова, комитета по культуре, прокуратуры области, общественных организаций инвалидов и СМИ. об этом Псковскому агентсву информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Темой для обсуждения стали итоги мониторинга доступности социальной среды, который провели активисты регионального отделения Народного фронта в рамках акции ОНФ «Неделя качества».

«В Псковской области программа улучшения доступности учреждений и городского пространства реализуется уже не первый год. Однако множество объектов еще не оборудованы всем необходимым для беспрепятственного посещения людей с ограниченными возможностями. С одной стороны, есть программа «Доступная среда», выделяются средства, осваиваются, но в итоге не получается ожидаемого эффекта. Например, пандус установили, а дверной проем в помещении остался стандартным, деньги для его расширения не предусмотрены. Подобных неувязок множество. При этом подводятся итоги, каждое ведомство отчитывается по своему направлению об освоении средств», – констатировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области Андрей Царев. В качестве решения проблемы он предложил обсудить возможность создания перечня приоритетных объектов, в которых необходимо создать доступную среду.

Сотрудник управления социальной защиты населения пояснил, что список приоритетных объектов для реализации мероприятий программы «Доступная среда» сформирован, он затрагивает восемь сфер. Существуют «дорожные карты», однако острой остается проблема с софинансированием со стороны муниципалитетов.

Участники круглого стола констатировали, что программа «Доступная среда» стартовала несколько лет назад, а перечень работ и требования к ней появились позже. При этом взаимозависимые виды работ не прописаны, а это, в свою очередь, влияет на конечный результат.

На дискуссионной площадке также была затронута тема маршрута следования к объекту. Если на объекте культуры безбарьерная среда создана, то зачастую на подходе к нему для маломобильных групп населения находятся непреодолимые препятствия, например, высокие бордюры. Необходимо уделять внимание и созданию инфраструктуры, соответствующей требованиям доступности.

Также участники круглого стола отметили необходимость в выстраивании межведомственного, межуровневого и межструктурного взаимодействия для формирования доступной среды для маломобильных групп граждан и инвалидов и рационального использования средств. «При реализации мероприятий программы «Доступная среда» следует говорить об организации межведомственного взаимодействия с координацией на территории региона. В 2017 году региональное отделение ОНФ продолжит проведение общественного контроля за деятельностью чиновников, обеспечивающих формирование доступной среды в рамках федеральной и региональных программ», – сказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.