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В Пскове и Порхове выявили фальшивки

В Пскове и Порхове выявили две пятитысячные банкноты с признаками подделки. Обнаружены они были в финансовом учреждении и магазине, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным фактам  проводится проверки.

В этой связи рекомендуется гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность», - отметили в пресс-службе.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02», - призвали псковичей.

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