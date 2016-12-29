В Пскове и Порхове выявили фальшивки

10:41, 29 декабря 2016, ПАИ

В Пскове и Порхове выявили две пятитысячные банкноты с признаками подделки. Обнаружены они были в финансовом учреждении и магазине, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным фактам проводится проверки.

В этой связи рекомендуется гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность», - отметили в пресс-службе.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - призвали псковичей.