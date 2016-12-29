Дети из Опочецкой и Пушкиногорской школ-интернатов получили подарки

10:42, 29 декабря 2016, ПАИ

Новогодние праздники для подопечных Псковского областного отделения Российского детского фонда продолжаются. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Благодаря поддержке генерального директора ООО «Ордена Ленина трест «Нефтепроводмонтаж» и Рашита Минибаева ребята из Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке, и воспитанники Пушкиногорской санаторной школы-интерната не только поучаствовали в новогодних мероприятиях, но и получили сладкие подарки.

27 декабря гостей встречали мальчики и девочки из Опочецкой школы-интерната. Вместе с волонтерами Детского фонда, студентками ПсковГУ, дети танцевали, пели, участвовали в играх и конкурсах, разгадывали загадки, собирали пазлы, чтобы найти волшебный клад Деда Мороза.

28 декабря к детям из Пушкиногорской школы-интерната с подарками приехали представители Детского фонда и ООО «Ордена Ленина трест «Нефтепроводмонтаж», а также артисты из колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. «Как и всегда, яркое представление студентов третьего курса театрального отделения под руководством Людмилы Масленниковой увлекло всех участников праздника, в конце которого, конечно же, появился Дед Мороз с новогодними подарками. Все воспитанники школы-интерната полакомились сладостями», - рассказали в Детском фонде.

Благодаря поддержке Рашита Минибаева более 260 детей получили сладкие подарки. Также ребята из двух этих учреждений получили подарки от генерального директора благотворительного фонда компании «М-Видео» «Наша инициатива» Тамары Райлян: книги, кукол, конструкторы и другие игрушки.

От имени подопечных Детский фонд благодарит сотрудников ООО «Ордена Ленина трест «Нефтепроводмонтаж», которые в очередной раз подарили мальчикам и девочкам из интернатных учреждений праздник. «И конечно, сердечное спасибо волонтерам и артистам, благодаря которым у ребят появилось по-настоящему новогоднее настроение!» - добавили в организации.