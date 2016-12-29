0
11:59
В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему
11:55
Столовые российских вузов проверят «студенческие «ревизорро»
11:01
Жители Пыталовского района попросили Андрея Турчака отловить волков
09:53
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов
08:24
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
21:27
Думский коктейль
20:20
В Пскове открылась выставка брунчалок и других добрых «друзей детства»
Еще новости
Общество

Жители Пыталовского района попросили Андрея Турчака отловить волков

Вопрос по отлову волков в Пыталовском районе рассмотрел губернатор Псковской области Андрей Турчак на личном приеме граждан 29 декабря. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

От имени жителей деревень Пунино, Емилово, Бороусы, Жугури к главе региона обратилась Татьяна Труфанова. «Нас волки заедают, вы поймите, - посетовала она. - Охотники не могут принимать мер, так как патроны дорогие, им нет резона их стрелять. Волки ходят и днем».

Она также рассказала, что в район приехал охотник из Пскова, который устраивает облавы, и ему удалось убить одного хищника. Однако женщина заявила о необходимости активизировать борьбу с волками. «Вот убил двух волков – можешь убить лося», - предложила она. «Вы знаете, нас тогда прокуратура может наказать», - ответил А. Турчак.

Т. Труфанова продолжила: «У меня волк загрыз 39 овец, 54 умерли от ранений. Человек у нас даже сфотографировал, они какие-то бешеные. Что-то надо с этим делать, какие-то облавы, я не знаю. Все жители просят вас отловить как-то волков». На это губернатор предложил местным жителям составить на его имя общественное обращение.

«Нужно провести встречу с охотниками в районе, чтобы их вернули к нормальной деятельности, чтобы они занимались всей территорией района, если хотят заниматься охотничеством, - добавил глава региона. - Мы вас не бросим с волками. Остается только взять ружье и к вам».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему
29 декабря 2016
В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему
Столовые российских вузов проверят «студенческие «ревизорро»
29 декабря 2016
Столовые российских вузов проверят «студенческие «ревизорро»
Жители Пыталовского района попросили Андрея Турчака отловить волков
29 декабря 2016
Жители Пыталовского района попросили Андрея Турчака отловить волков
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов
29 декабря 2016
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов 1
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
29 декабря 2016
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
В Пскове открылась выставка брунчалок и других добрых «друзей детства»
28 декабря 2016
В Пскове открылась выставка брунчалок и других добрых «друзей детства»
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 декабря 2016
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации
28 декабря 2016
На территории бывшего Шталаг-372 в Пскове планируется создать Музей оккупации 4

Идет загрузка...