Жители Пыталовского района попросили Андрея Турчака отловить волков

11:01, 29 декабря 2016, ПАИ

Вопрос по отлову волков в Пыталовском районе рассмотрел губернатор Псковской области Андрей Турчак на личном приеме граждан 29 декабря. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

От имени жителей деревень Пунино, Емилово, Бороусы, Жугури к главе региона обратилась Татьяна Труфанова. «Нас волки заедают, вы поймите, - посетовала она. - Охотники не могут принимать мер, так как патроны дорогие, им нет резона их стрелять. Волки ходят и днем».

Она также рассказала, что в район приехал охотник из Пскова, который устраивает облавы, и ему удалось убить одного хищника. Однако женщина заявила о необходимости активизировать борьбу с волками. «Вот убил двух волков – можешь убить лося», - предложила она. «Вы знаете, нас тогда прокуратура может наказать», - ответил А. Турчак.

Т. Труфанова продолжила: «У меня волк загрыз 39 овец, 54 умерли от ранений. Человек у нас даже сфотографировал, они какие-то бешеные. Что-то надо с этим делать, какие-то облавы, я не знаю. Все жители просят вас отловить как-то волков». На это губернатор предложил местным жителям составить на его имя общественное обращение.

«Нужно провести встречу с охотниками в районе, чтобы их вернули к нормальной деятельности, чтобы они занимались всей территорией района, если хотят заниматься охотничеством, - добавил глава региона. - Мы вас не бросим с волками. Остается только взять ружье и к вам».