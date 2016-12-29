Губернатор поручил до 1 мая решить земельный вопрос многодетной семьи из Печор

11:06, 29 декабря 2016, ПАИ

29 декабря на личный приём граждан к губернатору Псковской области Андрею Турчаку пришла многодетная мать из Печор Юлия Коваленко. Суть её вопроса заключалась в перезонировании участка, который она взяла в аренду для строительства дома, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Женщина рассказала, что взяла в аренду 20 соток земли, часть из которых планировала использовать для сельхознужд, а на части возвести дом. Однако, оказалось, что участок находится в зоне, где застройка не разрешена и теперь необходимо провести перезонирование, внеся изменения в Правила землепользования и застройки.

Юлия Коваленко пожаловалась, что власти Печорского района не принимают к проведению перезонирования никаких мер.

Председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев заверил печерянку, что в проекте Генерального плана муниципалитета всё учтено, участок её относится к зоне жилой застройки, а публичные слушания по этому вопросу пройдут в следующем году.

«В апреле все будет сделано, не переживайте», - успокоил женщину Андрей Турчак и обозначил 1 мая, как контрольную дату в решение её вопроса.