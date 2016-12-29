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Общество

15 февраля в Пскове состоится концерт джазмена Джона Дэвиса

15 февраля в 19:00 в Большом концертном зале филармонии Пскова состоится концерт «Джаз объединяет континенты». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Выдающийся американский джазовый пианист Джон Дэвис и российские джазмены - контрабасист Григорий Зайцев и барабанщик Игорь Игнатов познакомились в одном из клубов Европы в 2000 году. Они так вдохновились игрой и мастерством друг друга, что решили тотчас же объединиться в трио. Выступления новой музыкальной команды имели огромный успех у публики по всему миру», - отметили в пресс-службе.

Спустя 17 лет интернациональный джаз-бэнд вновь предстанет перед российскими слушателями. В программе под названием «Джаз объединяет континенты!» прозвучат всемирно известные джазовые мелодии, а также авторские композиции Джона Дэвиса. Специально для российской публики, музыканты приготовили сюрприз - мелодии золотого фонда советского кино под «джазовым соусом».

Билеты можно приобрести здесь.

 
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