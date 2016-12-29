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Культура

Концертный хор Санкт-Петербурга впервые выступит в Пскове

Концертный хор Санкт-Петербурга примет участие в XXIV Пушкинском театральном фестивале. Благотворительный концерт под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова состоится 10 февраля в 19:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, все собранные средства от мероприятия будут направлены на возведение храма Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), строительство которого производится на территории Псковской городской больницы. 

Концертный хор Санкт-Петербурга (Камерный хор Смольного собора) - один из известнейших хоровых коллективов Санкт-Петербурга. В программе прозвучат произведения русских композиторов и народные популярные песни.

Хор регулярно выступает в залах петербургских Филармонии и Капеллы, Мариинского театра, гастролирует в Москве и многих городах России и Европы, принимает участие во Всероссийских хоровых ассамблеях, фестивалях «Площадь Искусств», «Звезды белых ночей», «Музыкальная коллекция», Пасхальном фестивале.

Билеты можно приобрести в кассе БКЗ или онлайн, а также в кассе театра и на официальном сайте фестиваля

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