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Общество

Псковичам сообщают о режиме работы отделений почтовой связи в праздничные дни

Псковичам сообщают о режиме работы отделений почтовой связи в праздничные дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Почты России.

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

1, 2 и 7 января будут выходными по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

«Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе», - отметили в пресс-службе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

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