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Общество

В новогодние каникулы «Псковэнерго» усилит контроль работы электросетевой инфраструктуры

Для  обеспечения надежного электроснабжения потребителей Псковской области и своевременного реагирования на возможное осложнение оперативной обстановки в период новогодних каникул филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» вводит усиленный контроль работы электрических сетей.  

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании, на период с 31 декабря по 9 января приостанавливаются все плановые работы и переключения в распределительных сетях, кроме работ по предотвращению и ликвидации технологических нарушений.

В производственных отделениях электрических сетей укомплектованы 110 бригад общей численностью 509 человек и 149 единиц техники. Они оснащены 18 аварийными осветительными установками «Световая башня» для обеспечения работ в ночное время. На круглосуточном дежурстве, согласно графику, непрерывно будут находиться 31 диспетчер, 29 оперативно-выездных бригад, инженерно-технических персонал.  Семь соглашений с подрядными организациями позволят в случае необходимости дополнительно привлечь к ликвидации нештатных ситуаций 49 специалистов 19 единиц  техники.

Организовано взаимодействие с администрацией Псковской области и органами местного самоуправления, подразделениями МЧС, МВД и ФСБ по Псковской области для своевременного информирования и принятия мер в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций и противоправных действий.

Приняты дополнительные меры по охране труда и усилению пожарной безопасности – проведены внеплановые инструктажи персонала и проверки  противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, распределительных устройств, складов масла и ГСМ, а также исправности средств пожаротушения. Усилен контрольно-пропускной режим на объектах электроэнергетики.

«Псковэнерго» напоминает, что в связи с установлением на территории региона зимней погоды  необходимо внимательнее относится к эксплуатации электрооборудования в быту и не допускать перенапряжения в домашних сетях, в особенности, при использовании нагревательных приборов, а также соблюдать правила поведения вблизи электросетевых объектов.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

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