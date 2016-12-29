Театр «Кукольный формат» представит в Пскове спектакль «Пиковая дама»

13:34, 29 декабря 2016, ПАИ

8 февраля в 14:00 и 18:00 на малой сцене Псковского театра драмы состоится показ спектакля «Пиковая дама» театра Кукольный формат (KUKFO) из Санкт-Петербурга. Мероприятие пройдет в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Пиковая дама» - мистический анекдот Александра Пушкина, — сложный текст, мрачноватое очарование которого особо привлекательно для театральных режиссеров. Именно он вдохновил Анну Викторову на создание новой «Пиковой дамы», - рассказали в пресс-службе.

Спектакль театра «Кукольный формат» — не просто обычная история юноши с «профилем Наполеона и душой Мефистофеля». Сюжет Пушкинской повести в спектакле дополнен оригинальными вкраплениями, герои которых - писатели и поэты разных эпох, известные своей страстью к картам.

Постановка стала обладателем премии «Театры Санкт-Петербурга – детям 2016» в номинации «Лучший спектакль Фестиваля». Премию вручили режиссерам Анне Викторовой и Денису Шадрину за постановку спектакля, а также художнику спектакля Анне Викторовой за сценографию и кукол.

Мероприятие предназначено для зрителей старше 12-ти лет. Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте фестиваля или на сайте театра. А также в кассах театра и Гипермаркета «Империал».