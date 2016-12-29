Послушать рождественские истории приглашает псковская библиотека

11:45, 29 декабря 2016, ПАИ

5 января в 11:00 Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает на презентацию книг «Рождественские истории». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

В программе встречи: знакомство с произведениями зарубежной классической литературы на темы народных святок и христианского праздника Рождества. Для участников мероприятия прочтут новеллу мастера американского рассказа О'Генри «Дары волхвов», отрывки из повести британского писателя Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями» и новогоднюю сказку о любви и надежде «Рождественское чудо мистера Туми» Сьюзан Войцеховски.

«Все эти произведения удивительные по своему содержанию: они не только создают атмосферу праздника, но и воспитывают нашу душу, делают ее милосерднее, вселяют надежду, учат любить. Рассказ О. Генри «Дары волхвов» и «Рождественская песнь» Ч. Диккенса давно знакомы читателям, ими зачитывается уже не одно поколение. «Рождественское чудо мистера Туми» написано сравнительно недавно, автор произведения - Сьюзан Войцеховски - библиотекарь. Это трогательная история о ребенке, вошедшем в жизнь несчастного человека и принесшего в эту одинокую жизнь свет надежды, как когда - то младенец Иисус принес в мир веру и свет», - рассказали в библиотеке.

Также ребята услышат рассказ об ирландском художнике и иллюстраторе детских книг Патрике Джеймсе Линче, для которого привлекательна рождественская тема в творчестве. «Линч создал сказочные, волшебные иллюстрации. Они прекрасно дополняют текст представленных произведений. Поражает умение художника вжиться в эпоху, точно изобразить костюмы, предметы обстановки. Архитектура зданий, атмосфера заснеженного, предновогоднего города создают впечатление реальной прогулки по Лондону XIX века. За иллюстрации к «Рождественскому чуду мистера Туми» Линч получил The Kate Greenaway Medal, одну из самых уважаемых британских наград», - отметили организаторы мероприятия.

Презентация «Рождественские истории» продолжит цикл встреч для школьников «Шедевры книжной иллюстрации» отдела обслуживания детей и подростков в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина.

Вход свободный.