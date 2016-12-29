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Общество

Столовые российских вузов проверят «студенческие «ревизорро»

«Студентам-«ревизорро» предлагается предоставить возможность проведения внеплановых проверок качества питания и соблюдения санитарных норм в столовых высших и средних учебных заведений России. Об этом Псковскому агентству информации сообщил уполномоченный по правам студентов в России Артём Хромов, инициировавший общественное обсуждение проекта общероссийского стандарта студенческого питания.

Данный документ предусматривает требования к безопасности и качеству продуктов, порядок формированию стоимости блюд, возможность проведения студентами внеплановых проверок столовых и т.д. В дальнейшем планируется доработка стандарта и последующее его внедрение в ссузах и вузах.

По словам Артема Хромова, «был изучен российский и зарубежный опыт систем организации питания в университетах и проведено социологическое исследование, которое помогло выявить наиболее острые проблемы студенческого рациона».

«В проекте стандарт прописано требование к наличию комплексных горячих завтраков, обедов и ужинов. Они должны отличаться разнообразием по дням недели и предусматривать вариации с учётом медицинских показателей, религиозных предпочтений и т.д.», - заявил студенческий омбудсмен.

В документе также предлагается регулировать цены на продукцию питания посредством установления предельных наценок. «При установлении наценок в сфере студенческого питания предлагается учитывать имеющийся опыт и такие факторы как: несет ли расходы на аренду помещения столовой организация, оказывающая соответствующие услуги, тип продукции (собственного производства, закупаемые продукты и т.д.)», - заявил омбудсмен.

Кроме того, проектом предусмотрено, что все столовые должны быть оборудованы POS-терминалами для приёма безналичной оплаты различного вида электронных платежей, чтобы решить проблему очередей в столовых.

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