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Общество

В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему

В Псковской области появится региональная информационно-аналитическая медицинская система. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, постановление о ее создании принято сегодня, 29 декабря, на заседании администрации Псковской области под руководством Губернатора Андрея Турчака.

Председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов рассказал, что постановление разработано в целях правового закрепления информационно-телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения на территории области и реализации Концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Медицинская система создана с использованием программного обеспечения «Региональная информационно-аналитическая медицинская система «ПроМед». Она состоит из комплекса программных и технических средств, баз данных, обеспечивающих информационно-технологическую поддержку функционирования системы здравоохранения области. Оператором системы объявлен Медицинский информационно-аналитический центр.

Участниками медицинской системы станут Госкомитет, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области, медицинские и страховые организации.

Работники медицинских организаций области будут вести в системе электронную медицинскую карту пациента, формировать медицинскую отчетность, получать статистические данные.

Система будет способствовать оказанию более качественной и доступной медицинской помощи. Кроме того, уже в следующем году у пациентов появится возможность заходить в свой личный кабинет, получать медицинскую информацию и выписывать электронный рецепт. Как и прежде, граждане, обращающиеся за медицинской помощью, смогут самостоятельно записываться на прием к врачу.

Игорь Потапов пояснил, что отчасти задачи по информатизации системы здравоохранения Псковской области были выполнены. В частности, введена электронная регистратура, а также проведена диспетчеризация псковской станции Скорой медицинской помощи. В 2017 году планируется масштабировать этот проект на всю область, а также дополнить функционал медицинской системы новыми позициями: личным кабинетом пациента, электронным рецептом, а также электронным медицинским полисом. По мнению Игоря Потапова, это позволит сократить время работы регистратуры.

Андрей Турчак предложил «вживую» посмотреть ход информатизации системы здравоохранения на примере одного из медицинских учреждений.

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