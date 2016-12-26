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Политика

В Бежаницах открылась новая хоккейная площадка

28 декабря в поселке Бежаницы открылась новая хоккейная площадка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Фото пресс-службы ПРО партии «Единая Россия»

Торжественную церемонию открыл глава глава Бежаницкого района, член местного политического совета партии Сергей Михеев. В своём выступлении он отметил, что появилась эта площадка благодаря инициативе большого количества людей, которые не только предложили местной власти помощь в строительстве площадки, но и сами приняли самое активное участие в её сооружении. Районной и поселенческой администрации оставалось только поддержать начинание, участвовать в софинансировании и откликаться на просьбы, которые возникали при строительстве.

Фото пресс-службы ПРО партии «Единая Россия»

Затем Сергей Михеев вручил благодарственные письма администрации Бежаницкого района, всем тем людям и организациям, без которых строительство спортивного объекта стало бы невозможным.

Фото пресс-службы ПРО партии «Единая Россия»

«Вот этот объект (хоккейная коробка) - прекрасный пример, как здоровая инициатива может воплощаться в жизнь даже в непростое время, когда трудно с финансовыми источниками и не только бюджетными. В такой ситуации уместен слоган: когда мы вместе, едины, мы сильны! Этот объект возведен методом всеобщей стройки, когда власть, бизнес, общество поддержали идею строительства и помогли ее осуществить. Я благодарю единороссов за поддержку и помощь. Следует отметить, что сегодня спорт и здоровый образ жизни находятся в приоритете. Спорт помогает развитию личности и раскрытию потенциальных возможностей человека. С появлением этого спортивного объекта у жителей района есть новые возможности заниматься спортом», - сказала секретарь Бежаницкого местного отделения «Единой России» Валентина Иванова, выступившая на торжественном открытии.

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