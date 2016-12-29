Валерий Яковлев уходит с поста главы псковского областного Управления по противодействию коррупции

12:00, 29 декабря 2016, ПАИ

Руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области Валерий Яковлев покидает свой пост в связи с выходом на пенсию. Об этом рассказал губернатор Псковской области Андрей Турчак на заседании администрации региона 29 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Валерий Гордеевич уходит на заслуженный и, если можно так сказать, выслуженный отдых. Общая выслуга лет, учитывая его службу в органах внутренних дел, наркоконтроле и этап трудовой деятельности, который связан с администрацией Псковской области, составляет 50 лет», — подчеркнул Андрей Турчак.

От лица администрации области и себя лично губернатор поблагодарил Валерия Яковлева за труд и вручил ему памятный адрес.

Глава региона также добавил, что трудовая деятельность Валерия Яковлева в администрации продолжится до 14 января 2017 года. После новогодних каникул будет решен вопрос дальнейшей работы Управления и вопрос по подбору нового руководителя ведомства.