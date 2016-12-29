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Политика

В Псковской области изменили порядок предоставления регионального материнского капитала

Сегодня, 29 декабря, на заседании администрации Псковской области под руководством губернатора региона Андрея Турчака были внесены изменения в положение о порядке предоставления регионального материнского капитала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Документ приведен в соответствие с новой редакцией закона Псковской области «О региональном материнском капитале». Она расширяет перечень направлений использования регионального маткапитала и предусматривает расходование его средств на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В связи с этим положение дополнили перечнем необходимых документов и порядок перечисления средств на приобретение указанных товаров и услуг. Изменения охватят около 20% получателей этой меры соцподдержки.

Кроме того, на заседании администрации области внесли поправки в порядок предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям. Речь идет о первоочередном приеме детей в дошкольные образовательные организации и первоочередном вступлении в жилищные, жилищно-строительные, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. При предоставлении указанных мер социальной поддержки больше не производится расчет величины среднедушевого дохода семьи.

В новой редакции положения также излагается порядок предоставления компенсации за приобретение месячного проездного билета для обучающихся общеобразовательных организаций. Заявителю теперь выдается справка новой формы о праве именно на эту меру социальной поддержки. Меняются и некоторые правила предоставления государственных и муниципальных услуг. Вместо предоставления многодетной семьей свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение Управление самостоятельно запрашивает выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней со дня опубликования.

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