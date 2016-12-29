Заслуженный артист России Владимир Мищук отменил концерт в Пушкинском заповеднике

12:34, 29 декабря 2016, ПАИ

По непредвиденным, не зависящим от принимающей стороны обстоятельствам лауреат IX Международного конкурса имени П. И. Чайковского, заслуженный артист России Владимир Мищук вынужден отменить заранее объявленный концерт в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

Маэстро приносит свои извинения и очень сожалеет о том, что ситуация сложилась таким образом. Он также выразил надежду, что его выступление в «Михайловском» всё-таки состоится, но уже в наступающем году.

