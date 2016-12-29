31 декабря псковские автобусы уйдут в парк раньше обычного
31 декабря автобусы по Пскову будут ходить по субботнему расписанию, но раньше обычного завершат свой рабочий день. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».
Маршрут №1: от Снятной Горы - 22:06
от вокзала - 22:18 (до Снятной Горы)
от вокзала - 22:40 (до Северной)
№2: от Рокоссовского - 22:08
от вокзала - 22:42 (до Коммунальной)
№3: от Рокоссовского - 22:08
от Инжинерной - 22:37
№4: от Рокоссовского - 21:51
от Учхоза - 22:32
№6: от Рокоссовского - 21:41
от Черёхи - 22:29
№7: от Неёлово - 22:56 (до Рокоссовского)
от Ваулино - 22:17
№8: от площади Ленина - 22:04
от Корытова - 22:25
№9 от вокзала - 20:47
от Подборовья - 21:28
№11 от вокзала - 22:44 (до ДКП)
от вокзала - 22:27 (до Звёздной)
от архива - 22:17
№12 от вокзала - 21:45
от Псковкирпича - 22:18
№14 от Рокоссовского - 21:52
от «Пчеловода» - 22:29
№15 от вокзала - 20:20
от Тямши - 21.08 (до ДКП)
№17 от Рокоссовского - 22:01
от вокзала - 22:37 (до Коммунальной)
№18 от Родины - 22:22 (до Северной)
от Пискович - 21:18
от Муровец - 21:12
от Пискович - 22:39 (до Чудской)
1 января городские автобусы выедут на свои маршруты позже обычного и будут курсировать по расписанию выходного дня, но с увеличенными интервалами движения автобусов.
Маршрут №1 от Снятной Горы - 6:01
от вокзала - 6:36
№2 от Западной - 6:16
от Рокоссовского - 6:28
от Вокзала - 7:04
№3 от Рокоссовского - 8:00
от Инженерной - 8:29
№4 от Рокоссовского - 6:10
от Учхоза - 6:51
№6 от Рокоссовского - 5:53
от Черёхи - 6:41
№7а от Рокоссовского - 10:30 (в Ваулино)
от Ваулино - 11:03
от Тямши - 11:55
от Неёлово - 12:07
№8 от Октября - 7:42
от Корытова - 8:10
№8а от Вокзала - 13:21
от Больших Гоголей - 14:08
№9 от вокзала - 10:05
от Белого Мха - 10:36
№11 от архива - 6:39
от вокзала - 7:07
№12 от вокзала - 7:41
от Псковкирпича - 8:12
№14 от Рокоссовского - 6:21
от Пчеловода - 6:58
№15 от Октября - 6:40
от Тямши - 7:20
№17 от Западной - 6:33
от Рокоссовского - 6:45
от вокзала - 7:21
№18 от Льнокомбината - 7:21 (в Родину)
от Родины - 7:58
от ДКП - 7:26 (в Муровицы)
от Муровиц - 7:59
№19 от Октября - 10:52
от Цементного склада - 11:14
№22 от Политехнического колледжа – 8:12
От архива – 8:43
Маршруты №№ 25, 30,161 - отменены.
Со 2 по 8 января автобусы будут ходить по графикам воскресного дня.