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Общество

31 декабря псковские автобусы уйдут в парк раньше обычного

31 декабря автобусы по Пскову будут ходить по субботнему расписанию, но раньше обычного завершат свой рабочий день. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Маршрут №1: от Снятной Горы - 22:06

от вокзала - 22:18 (до Снятной Горы)

от вокзала - 22:40 (до Северной)

№2: от Рокоссовского - 22:08

от вокзала - 22:42 (до Коммунальной)

№3: от Рокоссовского - 22:08

от Инжинерной - 22:37

№4: от Рокоссовского - 21:51

от Учхоза - 22:32

№6: от Рокоссовского - 21:41

от Черёхи - 22:29

№7: от Неёлово - 22:56 (до Рокоссовского)

от Ваулино - 22:17

№8: от площади Ленина - 22:04

от Корытова - 22:25

№9 от вокзала - 20:47

от Подборовья - 21:28

№11 от вокзала - 22:44 (до ДКП)

от вокзала - 22:27 (до Звёздной)

от архива - 22:17

№12 от вокзала - 21:45

от Псковкирпича - 22:18

№14 от Рокоссовского - 21:52

от «Пчеловода» - 22:29

№15 от вокзала - 20:20

от Тямши - 21.08 (до ДКП)

№17 от Рокоссовского - 22:01

от вокзала - 22:37 (до Коммунальной)

№18 от Родины - 22:22 (до Северной)

от Пискович - 21:18

от Муровец - 21:12

от Пискович - 22:39 (до Чудской)

1 января городские автобусы выедут на свои маршруты позже обычного и будут курсировать по расписанию выходного дня, но с увеличенными интервалами движения автобусов.

Маршрут №1 от Снятной Горы - 6:01

от вокзала - 6:36

№2 от Западной - 6:16

от Рокоссовского - 6:28

от Вокзала - 7:04

№3 от Рокоссовского - 8:00

от Инженерной - 8:29

№4 от Рокоссовского - 6:10

от Учхоза - 6:51

№6 от Рокоссовского - 5:53

от Черёхи - 6:41

№7а от Рокоссовского - 10:30 (в Ваулино)

от Ваулино - 11:03

от Тямши - 11:55

от Неёлово - 12:07

№8 от Октября - 7:42

от Корытова - 8:10

№8а от Вокзала - 13:21

от Больших Гоголей - 14:08

№9 от вокзала - 10:05

от Белого Мха - 10:36

№11 от архива -  6:39

от вокзала - 7:07

№12 от вокзала - 7:41

от Псковкирпича - 8:12

№14 от Рокоссовского - 6:21

от Пчеловода - 6:58

№15 от Октября - 6:40

от Тямши - 7:20

№17 от Западной - 6:33

от Рокоссовского - 6:45

от вокзала - 7:21

№18 от Льнокомбината - 7:21 (в Родину)

от Родины - 7:58

от ДКП - 7:26 (в Муровицы)

от Муровиц - 7:59

№19 от Октября - 10:52

от Цементного склада - 11:14

№22 от Политехнического колледжа – 8:12

От архива – 8:43

Маршруты №№ 25, 30,161 - отменены.

Со 2 по 8 января автобусы будут ходить по графикам воскресного дня.

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