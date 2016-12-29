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Общество

Отделения Сбербанка не будут работать 1 и 7 января

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк информирует о режиме работы офисов с 31 декабря 2016 года по 9 января 2017 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, группа дежурных подразделений отделений Сбербанка будет работать 31 декабря, со 2 по 6 января, а также 8 января.

Отделения Сбербанка будут закрыты 1-го и 7-го января. 9 января они начнут свою работу в обычном режиме.

Сбербанк напоминает, что в течение всех праздников в круглосуточном режиме доступны каналы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Онл@йн», «Мобильный банк», услуга «Автоплатеж», а также устройства самообслуживания.

Узнать подробнее расписание работы каждого из офисов банка можно на сайте

 

 

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк информирует о режиме работы офисов с 31 декабря 2016 года по 9 января 2017 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, группа дежурных подразделений отделений Сбербанка будет работать 31 декабря, со 2 по 6 января, а также 8 января.

Отделения Сбербанка будут закрыты 1-го и 7-го января. 9 января они начнут свою работу в обычном режиме.

Сбербанк напоминает, что в течение всех праздников в круглосуточном режиме доступны каналы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Онл@йн», «Мобильный банк», услуга «Автоплатеж», а также устройства самообслуживания.

Узнать подробнее расписание работы каждого из офисов банка можно на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы» или по телефону 8-800-555-555-0.

в разделе «Отделения и банкоматы» или по телефону 8-800-555-555-0.

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