Себежские таможенники поймали незаконно эксплуатируемый в России латвийский автомобиль

13:12, 29 декабря 2016, ПАИ

В ходе проведения очередных совместных мероприятий сотрудники оперативных подразделений Себежской таможни и ОГИБДД МО «Себежский» выявили россиянина, который незаконно эксплуатировал автомобиль Audi с регистрационным номером Латвийской Республики. Эту машину ввёз иностранный гражданин в льготном режиме на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Себежской таможни.

В результате проверки таможенники установили, что процедура временного ввоза данного транспортного средства была открыта 5 ноября 2016 года таможенным постом МАПП Бурачки Себежской таможни. Пассажирская таможенная декларация на автомобиль оформлена на лицо без гражданства Латвийской Республики, проживающее в Циблском крае Латвийской республики.

В связи с передачей права пользования Audi Себежская таможня возбудила дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 16.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (передача права пользования или иного распоряжения временно ввезенными физическими лицами транспортными средствами без соблюдения условий, установленных таможенным законодательством Евразийского экономического союза).

Себежская таможня напоминает, что покупать, продавать автомобиль, состоящий на учете в иностранном государстве, или передавать управление данным автомобилем другим водителям, на территории Евразийского экономического союза – противозаконно. Все вышеперечисленные действия могут осуществляться только при условии таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей.

По закону иностранные физические лица вправе ввезти на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобиль для личного пользования на время своего пребывания, но не более чем на 1 год (с освобождением от уплаты таможенных платежей). До истечения срока временного ввоза транспортные средства, подлежат таможенному декларированию таможенному органу с целью выпуска в свободное обращение (в отношении таких товаров взимаются таможенные пошлины, налоги) либо с целью обратного вывоза или помещения под таможенные процедуры.

Владельцы транспортных средств с иностранными регистрационными номерами при движении по российским дорогам должны иметь при себе пассажирскую таможенную декларацию или учетную карточку транспортного средства с обязательными отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз автомобиля и его сроки.