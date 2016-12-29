С 2017 года в Псковской области ставка транспортного налога для многодетных снизится в 10 раз

13:22, 29 декабря 2016, ПАИ

Начиная с 2017 года, ставка транспортного налога для многодетных семей Псковской области, чей среднедушевой доход не превышает уровень прожиточного минимума в регионе, снизится в десять раз. Соответствующее постановление было принято в четверг, 29 декабря, на заседании администрации региона под председательством губернатора Андрея Турчака, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Например, за автомобиль с мощностью двигателя 100 - 150 лошадиных сил эта категория граждан будет платить 2,8 рубля за одну лошадиную силу.

Согласно документу, право на получение льготы предоставляется одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю) трех и более несовершеннолетних детей, если среднедушевой доход семьи не превышает уровень прожиточного минимума в Псковской области. В состав семьи не включаются дети, в отношении которых родители лишены прав и которые находятся на полном государственном обеспечении.

Начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян сообщил, что налоговая льгота по транспортному налогу для многодетных существовала и ранее, но в 2015 году ею воспользовались лишь 156 многодетных семей региона.

Губернатор Андрей Турчак уточнил причину столь малого количества выданных справок.

Начальник Управления пояснил, что некоторые транспортные средства оформлены по доверенности, а также часть граждан имеет иногороднюю регистрацию, что не позволяет им воспользоваться льготой.

Губернатор обратился к средствам массовой информации с просьбой шире освещать права многодетных семей на меры социальной поддержки.