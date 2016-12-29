Псковским должникам по оплате жилья и коммунальных услуг откажут в ежемесячном пособии на ЖКУ

13:52, 29 декабря 2016, ПАИ

2017 года гражданам, имеющим задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг, будет отказано в выплате соответствующего ежемесячного пособия. Такая поправка в порядок предоставления этой меры социальной поддержки одобрена на заседании администрации Псковской области в четверг, 29 декабря, под руководством губернатора Андрея Турчака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам начальника Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армена Мнацаканяна, поправка позволит дисциплинировать не только льготников, но и другие категории граждан. На сегодняшний день в области зарегистрировано более семи тысяч получателей ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и ЖКУ.

Сведения о наличии, либо отсутствии задолженности будут запрашиваться в рамках межведомственной работы управления, отметил Армен Мнацаканян.

Добавим, что субсидия на оплату ЖКУ предоставляется при условии, что расходы гражданина на коммунальные услуги превышает максимально допустимую долю в расходах семьи.