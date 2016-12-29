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Экономика

Россельхозбанк запустил услугу «Автоплатеж»

АО «Россельхозбанк» объявляет о начале предоставления услуги «Автоплатеж». Использование услуги позволит клиентам Банка в автоматическом режиме пополнять счета мобильных телефонов операторов «Билайн», «Мегафон», «МТС» и Tele2. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, «Автоплатеж» бесплатно подключается в банкоматах и информационно-платежных терминалах Банка, комиссии при пополнении своих счетов и счетов третьих лиц не взимаются. Для удобства клиентов предусмотрена возможность получения информации о платежах и событиях посредством SMS-сообщений.

В дальнейшем Банк планирует распространить действие услуги «Автоплатеж» на других поставщиков услуг, в том числе на предприятия сферы ЖКХ.

С подробной информацией о предложении можно ознакомиться на официальном сайте Банка – http://www.rshb.ru/natural/transfer/autopay/.

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