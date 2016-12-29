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Общество

Роспотребнадзор по Псковской области просит граждан сообщать о незаконной продаже спиртосодержащей продукции

 

Управление Роспотребнадзора по Псковской области просит всех граждан сообщать о незаконной продаже спиртосодержащей продукции на территории региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В случае обнаружения незаконного оборота спиртосодержащей продукции  следует звонить:

-  в Пскове, Псковском Стругокрасненском, Гдовском, Плюсском, Порховском районах по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 21а, телефоны  8(8112) 62-25-03, 8(8112) 62-24-77,8(8112) 62-16-63, 8(8112) 66-28-20;

- в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах по адресу: 182100, Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9, телефоны (81153) 7-70-96 и (81153) 3-72-01;

- в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах по адресу: 182510,  Невель, улица Урицкого, дом 89, телефон (81151) 2-30-49;

- в Островском, Палкинском, Печорско, Пыталовском районах по адресу: 181300, Остров, улица Больничная, дом 8а, телефон (81152) 3-19-27.

Напомним, что на основании Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря № 195 приостановлена на 30 суток розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающей жидкостей).

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