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Опубликован график работы ТРК «Акваполис» и аквапарка на новогодних праздниках

Стал известен график работы Торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в дни новогодних праздников.

31 декабря - с 10:00 до 21:00;

1 января - выходной, кроме кинотеатра «Мираж Синема» и супермаркета Spar, «Игродрома», магазина «Эльдорадо», ресторана «Инжир»;

2 января - с 10:00 до 21:00;

3 января - с 10:00 до 21:00

4 января - с 10:00 до 21:00

5 января - с 10:00 до 21:00

6 января - с 10:00 до 21:00

7 января - с 10:00 до 21:00

8 января - с 10:00 до 21:00

График работы аквапарка:

31 декабря - с 10:00 до 17:00;

1 января – выходной;

2 января – с 12:00 до 22:00;

с 3 января - с 10:00 до 22:00.

До 8 января тренировки по аквагимнастике и плаванию проводиться не будут.

Со 2 по 8 января в аквапарке действуют тарифы выходного дня.

Телефон для справок: 8 (8112) 70110.

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