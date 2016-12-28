Опубликован график работы ТРК «Акваполис» и аквапарка на новогодних праздниках
Стал известен график работы Торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в дни новогодних праздников.
31 декабря - с 10:00 до 21:00;
1 января - выходной, кроме кинотеатра «Мираж Синема» и супермаркета Spar, «Игродрома», магазина «Эльдорадо», ресторана «Инжир»;
2 января - с 10:00 до 21:00;
3 января - с 10:00 до 21:00
4 января - с 10:00 до 21:00
5 января - с 10:00 до 21:00
6 января - с 10:00 до 21:00
7 января - с 10:00 до 21:00
8 января - с 10:00 до 21:00
График работы аквапарка:
31 декабря - с 10:00 до 17:00;
1 января – выходной;
2 января – с 12:00 до 22:00;
с 3 января - с 10:00 до 22:00.
До 8 января тренировки по аквагимнастике и плаванию проводиться не будут.
Со 2 по 8 января в аквапарке действуют тарифы выходного дня.
Телефон для справок: 8 (8112) 70110.