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Соцсфера

Псковский Красный Крест собрал почти 80 тысяч рублей на подарки для одиноких пожилых людей

Завершился первый этап благотворительной акции «Рождественский подарок» по сбору денежных пожертвований и подарков для подопечных Гдовского дома-интерната. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском Красном Кресте.

Фото Псковского Красного Креста

Во время акции волонтеры разного возраста дежурили в торговых комплексах «ПИК-60» и «Империал», раздавали листовки, разъясняли посетителям гипермаркетов условия проведения акции, собирали подарки. Их деятельность принесла результаты: более 79 тысяч рублей, 122 предмета личной гигиены и 66 предметов одежды.

Псковский Красный Крест поблагодарил псковичей за участие в акции, за отзывчивость и милосердие. Особую благодарность коллектив благотворительной организации выразил руководству торговых комплексов «Империал» и «ПИК - 60» за возможность проведения акции.

Собранные денежные средства пойдут на приобретение подарков для одиноких пожилых людей социального учреждения. Все подарки будут вручены 12 января 2017 года во время праздничного мероприятия, организованного Псковским Красным Крестом и администрацией дома-интерната.

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