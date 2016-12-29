Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ

14:39, 29 декабря 2016, ПАИ

Администрация Псковской области, Псковский областной совет профессиональных союзов и региональный Союз промышленников и предпринимателей заключили соглашение о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) на 2017 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, документ был подписан сегодня, 29 декабря, губернатором Андреем Турчаком, лидером региональных профсоюзов Ульяной Михайловой и председателем регионального РСПП Александром Козловским.

По мнению разработчиков, соглашение позволит как повысить доходы самих граждан, так и вывести часть бизнеса из тени, бороться с «серыми» зарплатами.

В соответствии с документом на 2017 год минимальная зарплата для бюджетных государственных и муниципальных организаций должна быть установлена на уровне минимального размера оплаты труда на территории РФ (с 1 июля 2016 года — 7,5 тыс рублей) и для внебюджетного сектора экономики — на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения Псковской области в размере 11 тыс 450 рублей.

Губернатор Андрей Турчак назвал сегодняшнюю церемонию «главным событием года». «Мы долго к этому шли. Консультировались с нашими партнерами — профсоюзами, региональным Союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, общественными организациями, которые представляют интересы малого и среднего бизнеса, обсуждали этот вопрос на заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, изучали опыт других субъектов РФ. «Серые» и «черные» зарплаты для нас — самая главная проблема. Установление размера минимально доступной оплаты труда позволит начать процесс вывода зарплат из тени. Надеюсь, что это послужит драйвером нашего социального сектора», — сказал Андрей Турчак.

Глава региона поблагодарил всех за совместную работу и отметил, что в течение следующего года работа над документом продолжится. «Мы сделали только первый шаг», — заметил он.

О поддержке подписанного соглашения со стороны профсоюзов заявила председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова. Она также выразила готовность со стороны профсоюзного объединения отслеживать исполнение требования о МРОТ призвала все ответственные структуры активно включиться в эту работу. «Уверена, процесс будет сложным, но в перспективе это положительно скажется на увеличении заработной платы и доходной части бюджета Псковской области», — сказала она.

Председатель областного Союза промышленников и предпринимателей, депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский от лица работодателей региона назвал подписанное соглашение о МРОТ необходимым и взаимовыгодным. В случае возникновения сложных ситуаций в ходе реализации соглашения, он призвал стороны решать вопросы коллегиально и идти навстречу друг к другу.