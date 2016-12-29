В новогодние каникулы часть автобусных маршрутов в Псковском и Палкинском районах будет закрыта

15:00, 29 декабря 2016, ПАИ

В новогодние выходные часть псковских пригородных автобусных маршрутов будет закрыта, а часть перейдёт на каникулярное расписание. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В частности, в Палкинском районе до 8 января включительно автобус №317а «Дуловка – Палкино» будет ходить по расписанию каникулярных дней, 1 и 2 января этот маршрут будет закрыт.

На маршрутах №145 «Палкино - Качаново», №145а «Палкино – Родовое - Качаново» с 29 декабря по 9 января действуют расписания каникулярных дней, движение автобусов будет организовано 30 декабря, 3, 6, 7 и 8 января.

С 29 декабря по 8 января автобус 108а «Псков – Вернявино» ходить не будет. Также до 9 января закрыт маршрут №124 «Палкино – Гоглово».

Движение автобуса №123 «Палкино –Псков ч/з Бобъяково» организовано 30 и 31 декабря, 4, 6, 7 и 8 января по действующему расписанию дня недели.

Автобус №107 «Псков – Палкино» (экспресс) 1 января в рейс не выйдет, а со 2 по 7 января будет курсировать по графику выходного дня.

В Псковском районе до 10 января включительно действуют расписания каникулярных дней недели на маршрутах №№213/214 «Псков – Гверздонь – Верхолино (Середка) - Псков» и 122 «Псков – Шахницы».

До 9 января включительно закрыты маршруты №№216 «Псков – Выставка» и 219а «Псков - Карамышево ч/з Крякушу».

С 29 декабря по 11 января включительно по расписаниям каникулярных дней будет ходить автобус №104 «Псков – Кирово – Красные Пруды». В этот период будут закрыты маршруты №№106а «Псков – Похвальщина – Рябово – Зайцево - Соловьи», 200 «Псков – Соловьи - Лентьево».

Что касается остальных пригородных маршрутов, то движение по ним будет 1 января закрыто за исключением следующих направлений:

№106 «Вокзал - Рябово» 13:50, 18:30.

№101 «Автовокзал - Торошино» 15:10, 18:30.

№117/108 «Автовокзал – Стремутка» 14:40, 16:40.

№107 «Автовокзал - Палкино» 14:20, 18:20.

№115 «Автовокзал - Корлы» 14:15, 17:30.

№109 «Автовокзал - Середка» 12:20, 15:20.

№207 «Псков – Печоры ч/з Старый Изборск» 13:35, 17:30.

Со 2 по 8 января движение автобусов будет осуществляться по расписаниям выходного дня по маршрутам: №№101 «Автовокзал - Торошино», 109 «Автовокзал - Середка», 113 «Площадь Ленина - Ершово» (7:15 от площади Ленина), 142 «Рокоссоского - Большая Толба», 115 «Автовокзал - Корлы», 122 «Автовокзал - Шахницы», 126 «Автовокзал - Старый Изборск - Печоры», 130 «Автовокзал - Крупп», 108/117 «Автовокзал – Стремутка - Красино», 207 «Псков - Печоры» ч/з Старый Изборск (экспресс). Маршрут 129 «Автовокзал - Кривск» будет закрыт.

Со 2 по 7 января автобусы №№106 «Вокзал - Рябово» и 121 «Рокоссовского – Замошье - Торошино» пустят по расписанию субботы, 8 января – по расписанию воскресенья.

Также во 2 по 8 января по действующему расписанию каникулярных дней будут курсировать автобусы №№104 «Автовокзал - с/з им. Кирова», 114 «Рокоссовского - Большая Дуга», 107 «Автовокзал - Палкино», 245 «Псков - Мелетово», 127 «Рокоссовского – Елизарово», 221«Псков - Осиновичи», 221А «Осиновичи – Пищевицы – Ладыгино - Осиновичи».

На маршруте №318/318а «Псков – Серёдка - Балсово» общественный транспорт будет работать только 4, 6, 8 января по действующим расписаниям дней недели, на маршруте №105 «Псков – Назимово - Хрячова гора» - 2, 5, 7, 8 января по действующим расписаниям дней недели.

Движение общественного транспорта на садоводческие товарищества 31 декабря и 7 января организуют по действующим расписаниям.