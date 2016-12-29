Глава Пскова поздравил коллектив Дома ветеранов с наступающим Новым годом
Сегодня, 29 декабря, глава города Пскова, председатель попечительского совета Дома ветеранов Иван Цецерский поздравил его жителей с наступающим Новым годом, пожелав оптимизма, доброты и внимания со стороны близких. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Глава города рассказал ветеранам об итогах уходящего года и поделился некоторыми планами муниципалитета на ближайшие годы.
Председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов присоединился к поздравлениям, выразив признательность Ивану Цецерскому за пристальное внимание к насущным вопросам ветеранов и постоянную поддержку ветеранских организаций.
В ходе беседы была озвучена просьба главе города помочь в организации поездок групп ветеранов на экскурсии и обеспечении таких мероприятий транспортом. Иван Цецерский выразил готовность оказать содействие в данном вопросе.
Глава Пскова вручил ветеранам памятные открытки и подарки к празднику.