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Общество

Глава Пскова поздравил коллектив Дома ветеранов с наступающим Новым годом

Сегодня, 29 декабря, глава города Пскова, председатель попечительского совета Дома ветеранов Иван Цецерский поздравил его жителей с наступающим Новым годом, пожелав оптимизма, доброты и внимания со стороны близких. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава города рассказал ветеранам об итогах уходящего года и поделился некоторыми планами муниципалитета на ближайшие годы.

Председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов присоединился к поздравлениям, выразив признательность Ивану Цецерскому за пристальное внимание к насущным вопросам ветеранов и постоянную поддержку ветеранских организаций.

В ходе беседы была озвучена просьба главе города помочь в организации поездок групп ветеранов на экскурсии и обеспечении таких мероприятий транспортом. Иван Цецерский выразил готовность оказать содействие в данном вопросе.

Глава Пскова вручил ветеранам памятные открытки и подарки к празднику.

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