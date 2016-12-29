В Великих Луках полиция изъяла у безработного 18 граммов марихуаны
27 декабря сотрудники отдела МВД России по городу Великие Луки обнаружили и изъяли у безработного мужчины марихуану. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В Великих Луках возле дома по улице Ставского, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, у 29-летнего, ранее судимого, горожанина была изъята марихуана массой 18,7 грамма.
По данному факту проводится проверка.