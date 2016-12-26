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Спорт

Газпром ищет генподрядчика для строительства спорткомплекса нового поколения в Великих Луках

ООО «Газпром Инвестгазификация» ищет генерального подрядчика для строительства в Великих Луках физкультурно-оздоровительного комплекса нового поколения с бассейном и ледовым полем. На сайте госзакупок размещен запрос предложений.

Заявки на участие планируется рассмотреть 16 января. Срок выполнения работ не может превышать 17 месяцев с даты подписания акта о передаче площадки под строительство. Новый спортивный объект должен появиться на улице Пескарева, 6.

Максимальная цена контракта составляет 819 млн 333 тысячи 333 рубля 33 копейки, с учетом НДС (18%). Финансирование осуществляется за счет собственных средств заказчика.
 

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