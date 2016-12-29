Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания
29 декабря Избирательная комиссия Псковской области передала вакантный мандат депутата регионального парламента и зарегистрировала кандидата из единого списка, выдвинутого Псковским областным отделением Коммунистической партии Российской Федерации Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва.
Как сообщили Псковскому агентству информации в комиссии, удостоверение об избрании депутату вручил председатель областного избиркома Николай Цветков.
Напомним, что передача мандата связана со смертью депутата Псковского областного Собрания Александра Рогова.
Также члены избиркома с правом решающего голоса нового состава утвердили распределение своих обязанностей по направлениям деятельности. Во время заседания Николай Цветков вручил благодарность ЦИК России за успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний РФ члену избиркома Алексею Сиднееву и Почетные грамоты Псковского областного Собрания депутатов за многолетнюю добросовестную работу по подготовке и проведению федеральных, региональных, местных избирательных кампаний и большой вклад в развитие избирательной системы Псковской области членам комиссии Павлу Левенкову и Василию Темину.