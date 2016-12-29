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Общество

Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания

29 декабря Избирательная комиссия Псковской области передала вакантный мандат депутата регионального парламента и зарегистрировала кандидата из единого списка, выдвинутого Псковским областным отделением Коммунистической партии Российской Федерации Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комиссии, удостоверение об избрании депутату вручил председатель  областного избиркома Николай Цветков.

Напомним, что передача мандата связана со смертью депутата  Псковского областного Собрания Александра Рогова.

Также члены избиркома с правом решающего голоса нового состава утвердили распределение своих обязанностей по направлениям деятельности. Во время заседания  Николай Цветков вручил благодарность ЦИК России за успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний РФ  члену избиркома Алексею Сиднееву и Почетные  грамоты Псковского областного Собрания депутатов за многолетнюю добросовестную работу по подготовке и проведению федеральных, региональных, местных избирательных кампаний и большой вклад в развитие избирательной системы Псковской области членам комиссии Павлу Левенкову и Василию Темину.

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