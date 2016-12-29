В зоне строительства Северного обхода может появиться мемориальный комплекс

16:18, 29 декабря 2016, ПАИ

В зоне строительства второй очереди Северного обхода вокруг Пскова по предварительным данным может находиться захоронение времен Великой Отечественной войны. Об этом председатель Государственного комитета Псковской области по транспорту Виталий Голиков рассказал губернатору области Андрею Турчаку сегодня, 29 декабря, входе инспекционного визита главы региона на место строительства. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации региона, в случае, если захоронение будет найдено, губернатор поручил создать на его месте мемориальный комплекс.

Сейчас основные работы сосредоточены на участке 2,8 км — от автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье до моста через Великую. Здесь ведется устройство земляного полотна, водоотводных кюветов и водопропускных труб.

Также идет подготовка к началу строительства моста. Уже обустроен строительный городок, готовятся подъездные дороги к строительным площадкам для сооружения двух первых опор моста. На днях забили первые пробные сваи.

Виталий Голиков обратил внимание Андрея Турчака, что несколько участков, по которым пройдет объездная дорога, в настоящее время находятся в аренде, и это сдерживает строительные работы. Губернатор поручил ответственным лицам провести переговоры с арендаторами в целях скорейшего решения вопроса.

Глава региона также поинтересовался фронтом работ на предстоящий год. Виталий Голиков сообщил, что основная задача строителей — построить дорогу от гдовской развязки до будущего моста через Великую. Начало строительство последнего также запланировано на 2017 год.

Напомним, вторая очередь Северного обхода — это 9 км автотрассы, которая соединит автомобильные дороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье и А-212 Псков — Изборск до границы с Эстонской Республикой, и мост через реку Великую.

Предполагается, что работы на объекте закончатся в 2019 году. Общая стоимость контракта составляет более 6 млрд 750 млн рублей.