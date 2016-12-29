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Общество

«Авентин – Псков» поддержал благотворительный марафон «Неделя добра в проекте «Дети Всей Земли»

В Пскове прошел благотворительный марафон «Неделя добра в проекте «Дети Всей Земли», который поддержала компания «Авентин-Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия. Программа марафона включила в себя три новогодних представления для жителей и гостей Пскова.  

25 декабря в ресторане «Инжир» прошла ежегодная благотворительная елка, участие в которой приняли более ста гостей. В ходе мероприятия было собрано 29 тыс. 400 рублей.

Вся прибыль будет направлена на социализацию выпускников и воспитанников Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната.

28 декабря в Галерее «ЦЕХ» Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина 30 учеников средней школы №2 приняли участие в новогоднем квесте «До Луны и обратно». Билетов было продано на общую сумму 15 тыс. рублей, которые организаторы направили на проведение спортивно-оздоровительной экскурсии в Псков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 19 декабря.

29 декабря волонтеры проекта #ДетиВсейЗемли организовали научно-фантастическое шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой в Детской Деревне SOS для 75 детей - участников программ. По приглашению Алины Черновой актеры провели новогоднюю программу. Расходные материалы и работа профессиональных актёров драматического театра организована за счёт благотворителей Детской деревни SOS.

Участниками Недели добра #ЯпоМогуДетямВсейЗемли стали: ресторан «Инжир» - дворец восточной кухни, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина, научно-фантастическое шоу «Открывашка», студия дизайна и флористики «Артишок», детская театральная мастерская «ГВОЗДИ», «QUEST QUEST», мобильный планетарий, кафе «Курщивель», «Локальное радио», Полина Хорунжина, Наталия Викторовна Соколова, уполномоченная по делам детей в Псковской области, Светлана Юрьевна Седунова, Алексей Масленников, Кирилл Винницкий.

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