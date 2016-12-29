Нетрезвый пскович натравил на полицейских овчарку

16:29, 29 декабря 2016, ПАИ

27-летний нетрезвый пскович натравил на полицейских овчарку, когда они пытались задержать его за совершение ДТП и оставление места происшествия. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, одному из правоохранителей пришлось применить табельное оружие.

Представители УМВД рассказали, что в полицию поступила информация о том, что на улице Н. Васильева в Пскове нетрезвый гражданин совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

В указанный район незамедлительно были направлены сотрудники патрульно-постовой службы и ГИБДД. В ходе отработки прилегающей территории полицейским ППС удалось обнаружить и задержать 27-летнего виновника ДТП.

Когда стражи порядка стали оформлять необходимые документы, на место событий пришла сожительница правонарушителя с овчаркой. Пытаясь оказать сопротивление, задержанный скомандовал собаке напасть на полицейских, и та укусила одного из сотрудников.

В настоящее время правонарушитель привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и оставление места дорожно-транспортного происшествия.

Материал проверки по факту применения насилия в отношении полицейских направлен в Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.