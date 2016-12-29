В 2017 году на содержание дорог Великих Лук планируется потратить 85 миллионов
В 2017 году на содержание улично-дорожной сети Великих Лук будут направлены 85 млн рублей. Аукцион объявлен на сайте госзакупок.
Цель работ, в частности, заключается в обеспечении круглогодичного безопасного и бесперебойного движения транспортных средств и пешеходов, снижении количества ДТП.
Подрядчик займется устранением выбоин, заменой поврежденных или не соответствующих гостандартам барьерных ограждений, нанесением разметки, планировкой и срезкой обочин. Кроме того, ему предстоит очистка дорог от мусора, грязи и снега, распределение противогололедных материалов в зимний период, уборка тротуаров.
Источник финансирования работ — субсидии бюджета Псковской области и средства городской казны.