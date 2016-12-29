0
17:40
Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом
16:12
Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания
15:26
Русская доля и American dream
14:39
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
13:34
Театр «Кукольный формат» представит в Пскове спектакль «Пиковая дама»
13:22
С 2017 года в Псковской области ставка транспортного налога для многодетных снизится в 10 раз
11:59
В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему
Еще новости
Общество

В 2017 году на содержание дорог Великих Лук планируется потратить 85 миллионов

В 2017 году на содержание улично-дорожной сети Великих Лук будут направлены 85 млн рублей. Аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Цель работ, в частности, заключается в обеспечении круглогодичного безопасного и бесперебойного движения транспортных средств и пешеходов, снижении количества ДТП.

Подрядчик займется устранением выбоин, заменой поврежденных или не соответствующих гостандартам барьерных ограждений, нанесением разметки, планировкой и срезкой обочин. Кроме того, ему предстоит очистка дорог от мусора, грязи и снега, распределение противогололедных материалов в зимний период, уборка тротуаров.

Источник финансирования работ — субсидии бюджета Псковской области и средства городской казны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом
29 декабря 2016
Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом
Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания
29 декабря 2016
Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания
Русская доля и American dream
29 декабря 2016
Русская доля и American dream 1
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
29 декабря 2016
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ 2
Театр «Кукольный формат» представит в Пскове спектакль «Пиковая дама»
29 декабря 2016
Театр «Кукольный формат» представит в Пскове спектакль «Пиковая дама»
С 2017 года в Псковской области ставка транспортного налога для многодетных снизится в 10 раз
29 декабря 2016
С 2017 года в Псковской области ставка транспортного налога для многодетных снизится в 10 раз
В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему
29 декабря 2016
В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему
Столовые российских вузов проверят «студенческие «ревизорро»
29 декабря 2016
Столовые российских вузов проверят «студенческие «ревизорро»

Идет загрузка...