На утренник к воспитанникам подшефного детского дома съездили псковские судебные приставы

16:35, 29 декабря 2016, ПАИ

Работники Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области в преддверии празднования Нового года посетили подшефный детский дом-интернат, расположенный в деревне Боброво Печорского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП, перед поездкой приставы провели сбор денежных средств для поздравления с наступающим праздником воспитанников Бобровского детского дома-интерната.

Приобретение подарков проходило с учетом пожеланий администрации учреждения. «В мешок с подарками попали машинки, конструкторы из различных материалов, пирамидки, а также большое количество воздушных шариков, чтобы в дальнейшем, на каких-либо мероприятиях сотрудники учреждения смогли создать для воспитанников праздничное настроение», - отметили в пресс-службе Управления.

Подарки шефы привезли 29 декабря. В детском доме они попали на праздничный утренник с ёлкой. Воспитатели и педагоги подготовили и провели с детьми Новогоднюю программу. В актовом зале звучали песни и стихи, воспитанники показывали и танцевальные номера.

«Поздравляя детей, шефы также поблагодарили весь коллектив учреждения за труд, за ежедневный гражданский и человеческий подвиг, который совершают педагоги и воспитатели, стремясь любовью и заботой согреть этих особенных детей», - подчеркнули в пресс-службе УФССП.

Напомним, что в Бобровском детском доме-интернате воспитываются около 85 детей с нарушениями интеллекта и опорно-двигательного аппарата. Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области начали оказывать посильную помощь этому учреждению уже 7 лет назад, в 2009 году.