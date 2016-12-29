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Общество

1, 3, 5 и 7 января поликлиники Пскова работать не будут

1, 3, 5 и 7 января в подразделениях Псковской городской поликлиники будут выходными днями. Об этом   Псковскому агентству информации сообщили в медучреждении.

Поликлиника № 3 (Псков, улица Индустриальная, дом 8) в праздничные дни будет работать по следующему графику:

31 декабря – рабочая суббота (прием терапевта, врача акушера-гинеколога, вызовы с 8:00 до 13:00)

2 января – дежурная служба (прием терапевта с 8:00 до 13:00). Прием врачей с 8:00 до 13:00.

4 января - дежурная служба (прием терапевта, врача акушера-гинеколога, вызовы с 8:00 до 13:00), прием врачей с 8:00 до 13:00.

6 января  – дежурная служба (прием терапевта, врача акушера-гинеколога, вызовы с 8:00 до 13:00).

8 января  - дежурная служба (прием терапевта, хирурга с 8.00 до 13.00) Прием врачей с 8:00 до 13:00.

График работ поликлиники №1 (Псков, улица Кузнецкая, дом 19) на праздничные дни следующий:

31 декабря – рабочая суббота (прием терапевта, вызовы с 8:00 до 13:00)

2 января – дежурная служба (прием терапевта, хирурга с 8:00 до 14:00), прием врачей с 8:00 до 14:00.

4 января  - дежурная служба (прием терапевта, хирурга, вызовы с 8:00 до 14:00), прием врачей с 8:00 до 14:00.

6 января  – дежурная служба (прием терапевта, вызовы с 8:00 до 13:00), прием врачей с 8:00 до 14:00.

8 января - дежурная служба (прием терапевта с 8:00 до 14:00), прием врачей с 8:00 до 14:00.

График работы поликлиники №2 (Псков, улица Коммунальная, дом 23) будет таким:

 31 декабря – рабочая суббота (прием терапевта, вызовы с 8:00 до 15:00)

2 января  – дежурная служба (прием терапевта с 8:00 до 14:00)

4 января  – дежурная служба (прием терапевта с 8:00 до 14:00, вызовы с 8:00 до 12:00)

6 января – дежурная служба (прием терапевта, хирурга с 8:00 до 14:00, вызовы с 8:00 до 12:00)

8 января дежурная служба - (прием терапевта с 8:00 до 14:00)

Офисы врача общей практики на Алёхина, 10, Коммунальной, 81, Красноармейской, 26,  Николая  Васильева, 83а, улица Черняховского, 2/29 в праздничные дни работать не будут.

Также определён график работы врача-хирурга в ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» в праздничные дни:

2 января – дежурная служба (прием хирурга с 8:00 до 14:00) в подразделении поликлиники №1 (улица Кузнецкая, 19,  телефон 66-53-57, 66-53-58).

4 января  – дежурная служба (прием хирурга с 8:00 до 14:00) в подразделении поликлиники №1.

6 января  – дежурная служба (прием хирурга с 8:00 до 14:00) в подразделении поликлиники №2  (улица Коммунальная, 23, телефон 56-78-15)

8 января – дежурная служба (прием хирурга с 8:00 до 13:00) в подразделении поликлиники №3 (улица Индустриальная, 8),

Обращаться к врачу-хирургу можно в любое подразделение поликлиники.

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