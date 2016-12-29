Порядок в парках, на рынках и кладбищах обойдётся бюджету Великих Лук почти в 30 млн рублей

18:09, 29 декабря 2016, ПАИ

Объявлен аукцион на содержание объектов благоустройства в Великих Луках в 2017 году. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 21 млн 422 тысячи рублей. Подрядчику нужно будет следить за порядком в скверах и парках города. Контрактом предусмотрены: валка и обрезка, побелка деревьев, очистка газонов и дорожек от случайного мусора и снега, уборка опавшей листвы, выкашивание газонов, посадка кустарников и цветов.

На текущий ремонт и содержание монументов, памятных знаков, детских игровых комплексов, фонтанов, мини-рынков, торговых рядов, общественных туалетов и прочих объектов в следующем году планируется потратить 4 млн 656 тысяч рублей. Исполнитель контракта займется, в частности, газификацией мемориала «Вечный огонь», удалением водорослей на реке Ловать, уборкой стихийных свалок. Также в задании значатся подготовка и уборка территорий проведения общегородских мероприятий и торговли выходного дня, приобретение, установка и демонтаж новогодних елок, консолей.

Кроме того, 3 млн 372 тысячи рублей заложены на выполнение комплекса работ по содержанию мест захоронений в Великих Луках в 2017 году. Подрядчику, в том числе, предстоит ухаживать за могилами Героев Советского Союза и восстанавливать поврежденные ограждения кладбищ.

Источник финансирования — бюджет муниципалитета.