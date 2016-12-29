В Печорском районе двое местных жителей совершили серию краж

17:10, 29 декабря 2016, ПАИ

Следственный отдел муниципального образования МВД России «Печорский» расследует уголовные дела в отношении двоих безработных, судимых граждан, подозреваемых в серии краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в деревне Паниковичи Печорского района двое местных жителей 1979 и 1998 годов рождения совершили кражу аккумулятора и четырех колес из гаража. Из бани они похитили бензопилу.

В деревне Ротово Печорского района из гаража у дома эти же мужчины унесли аккумулятор и два бидона.

По имеющимся данным, подозреваемые совершили также ряд краж имущества, в том числе продуктов, инструментов, электродвигателей, кабеля, из деревень на территории Палкинского района. Похищенное они увозили на автомобиле и позже продавали.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Часть похищенного изъята в ходе обысков. Проводится расследование.