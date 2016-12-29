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Общество

В Печорском районе двое местных жителей совершили серию краж

Следственный отдел муниципального образования МВД России «Печорский»  расследует уголовные дела в отношении двоих безработных, судимых граждан, подозреваемых в серии краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в деревне Паниковичи Печорского района двое местных жителей 1979 и 1998 годов рождения  совершили кражу аккумулятора и четырех колес из гаража. Из бани они похитили  бензопилу.

В деревне Ротово Печорского района  из гаража у дома эти же мужчины унесли  аккумулятор и два бидона.

По имеющимся данным, подозреваемые совершили также ряд краж имущества, в том числе продуктов, инструментов, электродвигателей, кабеля,  из деревень на территории Палкинского района. Похищенное они увозили на автомобиле и позже продавали.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Часть похищенного  изъята в ходе обысков. Проводится расследование.

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