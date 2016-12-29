Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом

17:40, 29 декабря 2016, ПАИ

29 декабря губернатор Псковской области Андрей Турчак в рамках рабочей поездки побывал на строительной площадке новой школы вблизи Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. В осмотре приняли участие заместитель губернатора Александр Кузнецов, глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Игорь Калашников, его заместитель Светлана Исекеева, генеральный директор компании - застройщика ЗАО «ДСК» Анатолий Изосин, должностные лица.

Сейчас в трех корпусах здания идут штукатурно-малярные работы, а в первом завершается отделка. Тепловой контур первого и второго блоков полностью закрыт, подключено отопление. Одновременно на объекте трудятся порядка 400 рабочих. Губернатор прошел по помещениям будущего образовательного учреждения, пообщался со строителями, поблагодарил их за работу и поздравил с наступающим Новым Годом.

Новая школа станет уникальной в своем роде и будет полностью адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, здание оснастят лифтами и оборудованием, необходимым для их свободного перемещения.

Питание в школе будет организовано по типу шведского стола. Стоимость обеда из трех блюд составит 47 рублей. Помещение столовой сможет легко трансформироваться в зал для проведения школьных мероприятий. В ходе обсуждения этого вопроса Иван Цецерский предложил обратиться к аналогичному опыту школы в Калининграде, в которой он побывал с целью ознакомления при строительстве новой псковской школы. Кроме того, в будущей столовой планируется устновить Wi-fi.

Три новых спортивных зала оснастят системой «подвижный» пол. Сверху уложат специальный спортивный линолеум.

Напомним, строительство новой школы вблизи Пскова началось в апреле текущего года. Стоимость объекта составляет более 1 млрд рублей, из них 787 млн — средства федерального бюджета. Образовательное учреждение строится в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы. Школа рассчитана на 1 тыс 350 учащихся. В трехэтажном здании разместятся общеобразовательные классы, учебные лаборатории, классы для детей с ограниченными возможностями. На пришкольной территории будут оборудованы спортивный комплекс с футбольным, баскетбольным и волейбольными полями.

Согласно графику, новая школа откроет свои двери для первых учеников 1 сентября 2017 года.