Дополнительный автобус «Псков – Москва» пустят 30 декабря

17:32, 29 декабря 2016, ПАИ

30 декабря будет дополнительно организовано движение автобуса по маршруту №525 «Псков – Москва» с отправлением из Пскова в 15:30. Из Москвы этот автобус выйдет в 8:00 31 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Напомним, что 30 декабря также организовано движение автобуса №976 «Печоры -Санкт-Петербург». От автовокзала в Пскове он отправится в 8:05, из Санкт-Петербурга (Обводный канал) – в 17:15.

На автотранспортном предприятии также рассказали, что 31 декабря движение междугородних автобусов будет организовано по расписаниям субботы. В этот день будет закрыт рейс автобуса по маршруту №505 «Псков – Великие Луки» отправлением от автовокзала 18:00.

Дополнительно организовано движение автобусов по маршруту №506 «Псков - Невель» по расписанию воскресенья.

1 января междугородний транспорт будет ходить из Пскова только по нескольким направлением: в 13:20 отправится автобус на Витебск, в 18:00 – автобус 505 «Псков – Новоржев – Великие Луки», в 9:25 - 508 «Псков – Новгород», в 7:20 - 944 «Псков – Санкт-Петербург через Сланцы», в 9:50 - 529 «Псков – Себеж», в 8:20 - 504 «Псков – Великие Луки» и 989 «Псков – Таллинн».

Со 2 по 8 января движение автобусов будет организовано по действующим расписаниям дней недели.