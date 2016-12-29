0
17:40
Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом
16:12
Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания
15:26
Русская доля и American dream
14:39
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
13:34
Театр «Кукольный формат» представит в Пскове спектакль «Пиковая дама»
13:22
С 2017 года в Псковской области ставка транспортного налога для многодетных снизится в 10 раз
11:59
В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему
Еще новости
Общество

Дополнительный автобус «Псков – Москва» пустят 30 декабря

30 декабря будет дополнительно организовано движение автобуса по маршруту №525 «Псков – Москва» с отправлением из Пскова в 15:30. Из Москвы этот автобус выйдет в 8:00 31 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Напомним, что  30 декабря также организовано движение автобуса №976 «Печоры -Санкт-Петербург». От автовокзала в Пскове он отправится в 8:05, из Санкт-Петербурга (Обводный канал) – в 17:15.

На автотранспортном предприятии также рассказали, что 31 декабря движение междугородних автобусов будет организовано по расписаниям субботы. В этот день будет закрыт рейс автобуса по маршруту №505 «Псков – Великие Луки» отправлением от автовокзала 18:00.

Дополнительно организовано движение автобусов по маршруту №506 «Псков - Невель» по расписанию воскресенья.

1 января междугородний транспорт будет ходить из Пскова только по нескольким направлением: в 13:20 отправится автобус  на Витебск, в 18:00 – автобус 505 «Псков – Новоржев – Великие Луки», в 9:25 - 508 «Псков – Новгород», в 7:20 - 944 «Псков – Санкт-Петербург через Сланцы», в 9:50 - 529 «Псков – Себеж», в 8:20 -  504 «Псков – Великие Луки» и 989 «Псков – Таллинн».

Со 2 по 8 января движение автобусов будет организовано по действующим расписаниям дней недели.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом
29 декабря 2016
Столовая-трансформер, лифты и Wi-Fi появятся в новой школе под Псковом
Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания
29 декабря 2016
Избирком зарегистрировал Петра Алексеенко депутатом Псковского областного Собрания
Русская доля и American dream
29 декабря 2016
Русская доля и American dream 1
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
29 декабря 2016
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ 2
Театр «Кукольный формат» представит в Пскове спектакль «Пиковая дама»
29 декабря 2016
Театр «Кукольный формат» представит в Пскове спектакль «Пиковая дама»
С 2017 года в Псковской области ставка транспортного налога для многодетных снизится в 10 раз
29 декабря 2016
С 2017 года в Псковской области ставка транспортного налога для многодетных снизится в 10 раз
В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему
29 декабря 2016
В Псковской области создадут региональную информационно-аналитическую медицинскую систему
Столовые российских вузов проверят «студенческие «ревизорро»
29 декабря 2016
Столовые российских вузов проверят «студенческие «ревизорро»

Идет загрузка...