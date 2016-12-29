Строительная готовность Перинатального центра в Пскове оценивается в 100%

17:39, 29 декабря 2016, ПАИ

Строительная готовность нового Перинатального центра в Пскове оценивается в 100%. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 29 декабря, губернатору Псковской области Андрею Турчаку в рамках его поездки по крупным строящимся объектам сообщил представитель подрядчика.

Тепловой контур здания полностью закрыт, две недели назад подключено отопление. Выполнены работы по устройству индивидуального теплового узла, практически закончена вентиляционная система. В настоящее время идут внутренние работы, в них занято 140 человек.

В технических помещениях перинатального центра проводится чистовая отделка, частично поставлено необходимое оборудование и начинается его монтаж.

В ближайшее время будут полностью завершены все инженерные сети, в начале мая подрядчик планирует приступить к благоустройству территории. Сдача объекта намечена на лето 2017 года.

Глава региона прошел по помещениям центра и оценил ход работ. Комплекс рассчитан на 110 коек, 40 из которых будут размещены в послеродовых палатах. В перинатальном центре будет открыто 7 родильных залов, в том числе отдельный для ВИЧ-инфицированных женщин, а также две реанимации — для рожениц и новорожденных.

Пока остается нерешенным вопрос стыковки нового здания Перинатального центра с действующим роддомом, который впоследствии будет использоваться в качестве дневного стационара.

В ходе осмотра стройплощадки Андрей Турчак обсудил со строителями эскизы эмблемы Перинатального центра, а также место для ее размещения на главном фасаде здания. Губернатор посоветовал привлечь к разработке эмблемы профессионального дизайнера. «Вывеска должна выглядеть красиво, современно и по-молодежному», — посоветовал глава региона.

Добавим, что Перинатальный центр строится в рамках программы развития перинатальных центров в Российской Федерации. Заказчиком объекта выступает Государственная корпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Финансирование объекта по данным на конец 2016 года составляет 1 млрд 41 млн рублей, из них более 45% — субсидии ФОМС и более 21% — средства областного бюджета.