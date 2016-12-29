Банки обяжут учитывать наличие долгов при выдаче потребительских кредитов

19:30, 29 декабря 2016, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку обязать нефинансовые и кредитные организации проверять потенциальных заемщиков на наличие других потребительских кредитов. Об этом сообщается на сайте Кремля, пишет Газета.ру.

Как стало известно, что в срок до 1 марта 2017 года правительство и ЦБ должны представить предложения, которые обяжут банки и некредитные организации проверять наличие у гражданина обязательств по кредитным договорам, прежде чем выдавать ему потребительский кредит.

Также предлагается ограничить права кредиторов на истребование просроченной задолженности по потребительскому кредиту, если соотношение ежемесячного дохода и размера ежемесячного долгового обязательства должника превысит допустимый уровень, установленный ЦБ.

Ранее сообщалось, что 80% россиян считают нынешнее время неподходящим для кредитов.