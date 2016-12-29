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Общество

Владимир Путин подписал закон о краткосрочных военных контрактах для борьбы с терроризмом

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о возможности заключения краткосрочных военных контрактов для борьбы с терроризмом за пределами России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет Коммерсант.

Напомним, Госдума приняла этот законопроект в третьем чтении 14 декабря. Согласно документу, предоставляется военнослужащим возможность заключать краткосрочные контракты. В нем отмечается, что любой, кто служит в армии по призыву, может заключить контракт за месяц до демобилизации и прослужить еще год, чтобы участвовать «в поддержании или восстановлении международного мира». В пояснении к законопроекту говорится, что подобная мера необходима «в связи с изменением военно-политической обстановки».

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