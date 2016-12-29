Владимир Путин подписал закон о краткосрочных военных контрактах для борьбы с терроризмом
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о возможности заключения краткосрочных военных контрактов для борьбы с терроризмом за пределами России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет Коммерсант.
Напомним, Госдума приняла этот законопроект в третьем чтении 14 декабря. Согласно документу, предоставляется военнослужащим возможность заключать краткосрочные контракты. В нем отмечается, что любой, кто служит в армии по призыву, может заключить контракт за месяц до демобилизации и прослужить еще год, чтобы участвовать «в поддержании или восстановлении международного мира». В пояснении к законопроекту говорится, что подобная мера необходима «в связи с изменением военно-политической обстановки».