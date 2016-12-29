Массовые проверки псковских водителей пройдут 1 и 2 января

19:53, 29 декабря 2016, ПАИ

Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области 1 и 2 января будут проводить массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами, с целью выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

1 января в Пскове с 18.30 до 19.30 Псков проверка будет проводиться на площади Октябрьская; с 19.45 до 20.30 на перекрестке Рижского проспекта и улицы Киселева; с 20.40 до 21.20 на перекрестке Рижского проспекта и улицы Печорская; с 21.30 до 22.30 на перекрестке улиц Чудская и ул. Алмазная; с 22.40 до 23.00 на перекрестке улицы Л. Поземского и Ваулиногорского шоссее.

2 января в Пскове с 18.30 до 19.30 проверка будет проводиться на Октябрьской площади; с 19.45 до 20.30 на площади Победы; с 20.40 до 21.30 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Вокзальная.

Цель мероприятия: выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, управляющих автомашинами, передние стекла которых не соответствуют требованиям ГОСТа, а также нарушений правил перевозки детей.