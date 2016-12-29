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Общество

Ворона украла паспорт у эстонца на пункте пропуска в Ленинградской области

Ворона выхватила и унесла паспорт гражданина Эстонии во время оформления на пункте пропуска на российско-эстонской границе в Ленинградской области, передает РИА «Новости».

«Началась привычная процедура таможенного оформления транспортного средства. Гражданин вытащил паспорт, как вдруг подлетела ворона. Бесцеремонная птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел», — сообщили представители Северо-Западного таможенного управления.

Сообщается, что инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска. Поймать ворону не удалось, после чего мужчине дали адрес консульства для получения необходимых документов. Через пару дней документы были найдены рядом с пешеходным пунктом пропуска, однако один лист был вырван из паспорта.

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