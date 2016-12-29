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Культура

Польша выкупает у частных владельцев шедевр Леонардо да Винчи

Министерство культуры и национального наследия Польши заключило соглашение с Фондом князей Чарторыйских. В соответствии с документом, государство выкупает коллекцию со знаменитой картиной «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи. Об этом сообщает ТАСС.

«Дама с горностаем» – единственная работа да Винчи, находящаяся в Польше. Она была написана в конце XV века по заказу герцога Миланского. В 1800 году картину купил польский князь Адам Ежи Чарторыйский.

Переговоры с фондом велись с 1991 года. Сколько государство заплатило за коллекцию, не сообщается, но известно, что в бюджете страны на приобретение выделено 300 млн злотых ($80 млн).

Собрание также включает графику Рембрандта, рисунки Пьера Огюста Ренуара, книги и рукописи.

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