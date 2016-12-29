Россия и Египет договорились о визитах в январе для возобновления авиасообщения

20:51, 29 декабря 2016, ПАИ

Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи заявил, что Москва и Каир договорились о дополнительных взаимных визитах делегаций в рамках усилий по возобновлению авиасообщения между двумя странами.

«Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи подтвердил договоренность с министерством транспорта России о проведении дополнительных обоюдных визитов между двумя сторонами в январе для завершения подготовки возобновления авиасообщения между двумя странами»,— цитирует «РИА Новости» заявление министра на встрече с делегацией российских экспертов, которые проверяли меры безопасности во втором терминале в Каирском международном аэропорту.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в январе 2017 года. Напомним, авиасообщение между двумя странами было приостановлено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета, который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.